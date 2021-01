Simone Gianlorenzi contro GF Vip e voti dall’estero: “Spinte evidenti, prolungamento? Follia, credo vincerà Dayane” (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella notte Stefania Orlando ha minacciato di lasciare il GF Vip piazzandosi decisa davanti alla fatidica porta rossa. A farle cambiare idea ci ha pensato l’amico Tommaso Zorzi ma ormai l’insofferenza della donna è più che evidente. Se ne è accorto anche il marito Simone Gianlorenzi che però ha ammesso di non sapere affatto neanche... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella notte Stefania Orlando ha minacciato di lasciare il GF Vip piazzandosi decisa davanti alla fatidica porta rossa. A farle cambiare idea ci ha pensato l’amico Tommaso Zorzi ma ormai l’insofferenza della donna è più che evidente. Se ne è accorto anche il maritoche però ha ammesso di non sapere affatto neanche... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

infoitcultura : Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando: “Andrea Roncato ha detto cattiverie e cose non vere” - blogtivvu : Simone Gianlorenzi contro GF Vip e voti dall’estero: “Spinte evidenti, prolungamento? Follia, credo vincerà Dayane”… - leeveean : @MadameBlanc1 devo iniziare a fare come Simone Gianlorenzi e scrivere (tweet ironico) alla fine - DigerossRoss : @ArmandaFrassin2 mi permetto di dare un consiglio, così come ho fatto per Simone Gianlorenzi, fateli uscire di la,… - lunasmood : RT @giorgiaprini: comunque montate le clip con il culo che sembra che Stefania sia ancora presa da un matrimonio finito più di 10 anni fa.… -