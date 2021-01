Da Diawara allo Spezia: la Roma non merita tutto questo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ripiombare nell’incubo. Quello dello Spezia, letale per i giallorossi per due volte in Coppa Italia. Ma anche quello di Verona di pochi mesi fa. La stagione della Roma si è aperta di fatto col terribile infortunio di Nicolò Zaniolo e col pasticcio regolamentare del Bentegodi: Diawara – non più U23 – fuori lista e sconfitta per 3-0 a tavolino. In quel caso il risultato finale fu 0-0. Stavolta nemmeno la consolazione di una prestazione in fin dei conti sufficiente. All’Olimpico, a pochi giorni dal tracollo nel derby contro la Lazio, la squadra di Fonseca va sotto di due gol, rimonta, sbaglia più volte con Borja Mayoral e alla fine subisce il disastro definitivo: doppio rosso in quaranta secondi (Mancini e Pau Lopez) e secondo errore regolamentare della stagione. Un cambio di troppo, il sesto che condanna la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ripiombare nell’incubo. Quello dello, letale per i girossi per due volte in Coppa Italia. Ma anche quello di Verona di pochi mesi fa. La stagione dellasi è aperta di fatto col terribile infortunio di Nicolò Zaniolo e col pasticcio regolamentare del Bentegodi:– non più U23 – fuori lista e sconfitta per 3-0 a tavolino. In quel caso il risultato finale fu 0-0. Stavolta nemmeno la consolazione di una prestazione in fin dei conti sufficiente. All’Olimpico, a pochi giorni dal tracollo nel derby contro la Lazio, la squadra di Fonseca va sotto di due gol, rimonta, sbaglia più volte con Borja Mayoral e alla fine subisce il disastro definitivo: doppio rosso in quaranta secondi (Mancini e Pau Lopez) e secondo errore regolamentare della stagione. Un cambio di troppo, il sesto che condanna la ...

