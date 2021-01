Covid | 930 nuovi positivi in Lombardia Tasso al 3 | 8% A Bergamo 17 contagi

avv_procopio : RT @Adnkronos: #Covid #Lombardia, oggi 930 casi e 57 morti: bollettino - Adnkronos : #Covid #Lombardia, oggi 930 casi e 57 morti: bollettino - TV7Benevento : Covid Lombardia, oggi 930 casi e 57 morti: bollettino... - ilbarone1967 : RT @maurorizzi_mr: Covid-19 Lombardia: anche oggi in calo le terapie intensive (-25). In calo anche i nuovi casi: 930 (3,8% sui tamponi eff… - WelfareNetwork : LombNews Covid-19 I DATI 19/01/21 con 930 positivi su 24.129 tamponi , e 57 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 930

(Adnkronos) - Sono 930 nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 19 gennaio, della Protezione Civile pubblicato sul ...Più guariti che nuovi positivi, effettuati oltre 24mila tamponi. Sono 57 i nuovi decessi in regione. Tasso di positività al tampone al 4,1% in Italia ...