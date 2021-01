Torino, ora è ufficiale: Cairo ha esonerato Giampaolo. Il comunicato del club granata (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ora è ufficiale: Marco Giampaolo è stato esonerato.Tredici punti in diciotto gare, piena zona retrocessione al penultimo posto in classifica; numeri catastrofici per il patron del Torino, Urbano Cairo, che a seguito del pareggio maturato in casa sabato pomeriggio contro lo Spezia, ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico nativo di Bellinzona.Di seguito, il comunicato diramato pochi istanti fa dal Torino sul proprio sito di riferimento.“Il Torino Football club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in ... Leggi su mediagol (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ora è: Marcoè stato.Tredici punti in diciotto gare, piena zona retrocessione al penultimo posto in classifica; numeri catastrofici per il patron del, Urbano, che a seguito del pareggio maturato in casa sabato pomeriggio contro lo Spezia, ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico nativo di Bellinzona.Di seguito, ildiramato pochi istanti fa dalsul proprio sito di riferimento.“IlFootballcomunica di averMarcodall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringraziae il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in ...

