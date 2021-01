Rinvio delle cartelle e ipotesi di nuova rottamazione: il punto (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Dl 3/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 15 gennaio 2021, ha introdotto la sospensione tanto attesa delle notifiche di avvisi e cartelle. Sono infatti 50 milioni gli atti che a oggi aspettano di essere inviati al contribuente e che ora il Fisco, a seguito della sospensione, potrà inviare tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022. Parliamo principalmente di atti di accertamento, contestazione, erogazione delle sanzioni, recupero crediti d’imposta, liquidazione e rettifica. Stesso discorso vale anche per gli avvisi bonari che potranno arrivare dal 1° febbraio 2021 ed essere recapitati sino al 31 gennaio 2022. Per quanto riguarda invece le cartelle di pagamento, oltre ad essere sospese le notifiche sino al 31 gennaio 2021, sono sospesi anche i pagamenti che dovranno essere recuperati entro il 1° marzo ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Dl 3/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 15 gennaio 2021, ha introdotto la sospensione tanto attesanotifiche di avvisi e. Sono infatti 50 milioni gli atti che a oggi aspettano di essere inviati al contribuente e che ora il Fisco, a seguito della sospensione, potrà inviare tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022. Parliamo principalmente di atti di accertamento, contestazione, erogazionesanzioni, recupero crediti d’imposta, liquidazione e rettifica. Stesso discorso vale anche per gli avvisi bonari che potranno arrivare dal 1° febbraio 2021 ed essere recapitati sino al 31 gennaio 2022. Per quanto riguarda invece ledi pagamento, oltre ad essere sospese le notifiche sino al 31 gennaio 2021, sono sospesi anche i pagamenti che dovranno essere recuperati entro il 1° marzo ...

Ultime Notizie dalla rete : Rinvio delle Scuola: Cts, nessun rinvio, scuola può tornare in presenza Agenzia ANSA La Noci Pallamano torna in campo per la sesta giornata d’andata contro il Messina

Questi mesi di stop forzato a causa della pandemia hanno costretto le società sportive nocesi alla sospensione dei loro campionati o al rinvio della data di inizio degli stessi. La Noci Pallamano ...

Elezioni, è passato un anno ma il problema rimane. Più Donne: "Governo, come vuoi organizzarti?"

Come potete garantire la sicurezza delle operazioni di voto e di spoglio?" BELLINZONA - Un anno fa si decise di rinviare le elezioni comunali, a causa del Coronavirus. Una delle problematiche maggiori ...

