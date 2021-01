Cyberpunk 2077 e la sua Night City visti attraverso gli occhi di un architetto

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Gran parte del lavoro svolto inriguarda la progettazione di, la città tentacolare con i suoi enormi edifici che fa da sfondo al gioco. Come si sente, quindi, una persona profondamente esperta in architettura se deve valutare la progettazione della città? C'è unche, nonostante i numerosi bug, si sente attirato verso la città immaginaria a causa del design dei suoi spazi. Architect Morphologis gestisce una serie di video chiamata An Architect Reviews incentrata sugli spazi all'interno dei mondi digitali e l'ultima analisi riguarda gli spazi di. È un tour interessante di alcuni dei principali spazi del gioco, a partire dall'enorme blocco abitativo di V, che Morphologis confronta con il movimento giapponese del metabolismo ...

