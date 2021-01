Carmen di Bizet edizione 2009 in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Questa versione delladeldiede il via alla stagione del Teatro alla Scala di Milano a suo tempo. Allora lo spettacolo fu anche il primo per colui che ha diretto l’intera scena, ovvero Daniel Barenboim, che non ha scelto casualmente laper i suoi esordi. Ha deciso infatti di portare alla mercè del pubblico la sua Sicilia al posto di Siviglia, originale città messa in musica da. Personaggi e cast Ad impersonare, con la sua straordinaria voce il mezzosoprano georgiano Anita Rachvelisvili, che debutta allora per poi diventare una star dei palcoscenici più prestigiosi. Al suo fianco il grande tenore tedesco Jonas Kaufmann nei panni di Don José, il basso Erwin Schrott nei panni del torero Esclamillo e il soprano Adriana Damato come Micaela. Per scene e ...