(Di lunedì 18 gennaio 2021) L'euforia dei tifosiisti per la vittoria sulla Juve si accompagna allo smarrimento per l'imminentedi denominazione edel club. Dal prossimo 9 marzo, giorno del 113° compleanno, l'Fc ...

Gazzetta_it : Calcio globale e #rebranding. Cosa c'è dietro al cambio di nome e #logo dell'@Inter - ilcirotano : Calcio globale e 'rebranding': ecco cosa c'è dietro al cambio di logo dell'Inter - - infoitsport : Calcio globale e 'rebranding'. Ecco cosa c'è dietro al cambio di logo dell'Inter - FinancialSs : #Calcio globale e “rebranding” ecco cosa c'è dietro al cambio di logo dell'#Inter #InterMilano #Suning #SerieA - DaveFutebol : RT @Gazzetta_it: Calcio globale e #rebranding. Cosa c'è dietro al cambio di nome e #logo dell'@Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio globale

Il Cirotano

Dal 9 marzo anche il nuovo brand Inter Milano, anche se la ragione sociale rimane Fc Internazionale. Lo scopo è quello di rendere il "prodotto" più attraente per conquistare nuovi mercati e fasce di e ...Il colmo è diventare più internazionale smettendo di essere "Internazionale". Sì, l’Inter cambia nome ed è una rivoluzione copernicana per il calcio italiano e pure per Milano. Anzi, è proprio per seg ...