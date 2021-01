Che Tempo Che Fa domenica 17 gennaio 2021 ospita il ministro Boccia e il medico americano Anthony Fauci (Di domenica 17 gennaio 2021) Che Tempo Che Fa domenica 17 gennaio tra gli ospiti il ministro Boccia, Anthony S. Fauci, Pier Luigi Bersani, Chirstian De Sica, Ornella Vanoni e Virginia Raffaele. Che Tempo Che fa torna domenica 17 gennaio su Rai 3 con Fabio Fazio, conduttore e traghettatore delle diverse anime del programma con l’Anteprima tra le 20 e le 20.30, il Che Tempo Che Fa vero e proprio al centro e il Tavolo dalle 23:00. Accanto a Fabio Fazio le presenze fisse del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Tutta la trasmissione è anche in live streaming su Rai Play dove poi ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 17 gennaio 2021) CheChe Fa17tra gli ospiti ilS., Pier Luigi Bersani, Chirstian De Sica, Ornella Vanoni e Virginia Raffaele. CheChe fa torna17su Rai 3 con Fabio Fazio, conduttore e traghettatore delle diverse anime del programma con l’Anteprima tra le 20 e le 20.30, il CheChe Fa vero e proprio al centro e il Tavolo dalle 23:00. Accanto a Fabio Fazio le presenze fisse del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Tutta la trasmissione è anche in live streaming su Rai Play dove poi ...

