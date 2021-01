Laschet visto da vicino Cattolico | merkeliano e amico dei Verdi Parla Galetti Kas

Leggi su formiche

(Di sabato 16 gennaio 2021) Chi è Armin, il nuovo presidente dell’Unione Cristiano-Democratica di Germania? A raccontarlo a Formiche.net è Nino, direttore della Rappresentanza in Italia e Malta della Fondazione Konrad Adenauer.parte da un dato biografico per tracciare un ritratto del ministro presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia dal 2017. “È nato ad Aquisgrana, una città di tradizione romana, non è un aspetto da sottovalutare”, dice ricordando formazione e militanza cattolica del successore di Annegret Kramp-Karrenbauer alla guida del grande partito di centrodestra tedesco al governo da 16 anni ormai con la cancelliera Angela Merkel. Che figura è? È un tedesco un po’ atipico. Il suo discorso di oggi al congresso, in cui ha raccontato del padre minatore e dei suoi insegnamenti al rispetto per l’altro, ...