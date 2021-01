In vigore il nuovo Dpcm: tutti i dettagli sulle nuove zone, scarica l’autocertificazione (Di sabato 16 gennaio 2021) Da domani sarà in vigore il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm) con le restrizioni anti contagio da Covid-19 fino al 5 Marzo. L’Italia è stata divisa, ancora una volta, nelle tra fasce di rischio. Da domani, domenica 17 gennaio, nella maggior parte delle Regioni sarà nuovamente necessario utilizzare l’autocertificazione per gli spostamenti, ma vediamo nel dettaglio prima quali sono i colori assegnati alle varie Regioni e poi chiariamo come e quando bisogna utilizzare l’autocertificazione, che potrete anche scaricare direttamente dal nostro articolo. ZONA ROSSA Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Sicilia ZONA ARANCIONE Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 gennaio 2021) Da domani sarà inilDecreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri () con le restrizioni anti contagio da Covid-19 fino al 5 Marzo. L’Italia è stata divisa, ancora una volta, nelle tra fasce di rischio. Da domani, domenica 17 gennaio, nella maggior parte delle Regioni sarà nuovamente necessario utilizzareper gli spostamenti, ma vediamo nelo prima quali sono i colori assegnati alle varie Regioni e poi chiariamo come e quando bisogna utilizzare, che potrete anchere direttamente dal nostro articolo. ZONA ROSSA Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano, Sicilia ZONA ARANCIONE Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, ...

