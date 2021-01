Come si usa il verbo “massimizzare”? Risponde la Crusca (Di sabato 16 gennaio 2021) Tratto dall’Accademia della Crusca Alcuni lettori ci chiedono se esista e che cosa significhi il verbo massimizzare; in particolare qualcuno domanda se massimizzare i tempi sia la stessa cosa che ottimizzarli. Un lettore chiede se sia preferibile usare massimizzazione o massimazione. Risposta Le domande riguardano il verbo massimizzare e il suo derivato massimizzazione (o, si chiede un lettore, massimazione?). Cominciamo da quella relativa al significato del verbo. massimizzare significa portare qualcosa al (grado, livello) massimo (di rendimento, potenza, grandezza ecc.). Si capisce che qualcuno lo confonda con ottimizzare, portare qualcosa al livello migliore possibile. Ma non sono sinonimi: se “ottimizzo i tempi di un lavoro”, in linea di massima ... Leggi su linkiesta (Di sabato 16 gennaio 2021) Tratto dall’Accademia dellaAlcuni lettori ci chiedono se esista e che cosa significhi il; in particolare qualcuno domanda sei tempi sia la stessa cosa che ottimizzarli. Un lettore chiede se sia preferibile usare massimizzazione o massimazione. Risposta Le domande riguardano ile il suo derivato massimizzazione (o, si chiede un lettore, massimazione?). Cominciamo da quella relativa al significato delsignifica portare qualcosa al (grado, livello) massimo (di rendimento, potenza, grandezza ecc.). Si capisce che qualcuno lo confonda con ottimizzare, portare qualcosa al livello migliore possibile. Ma non sono sinonimi: se “ottimizzo i tempi di un lavoro”, in linea di massima ...

NicolaPorro : Il #Conte bis giustifica la propria esistenza con il numero delle vittime del #COVID19. Uno scandalo che deve finir… - FBiasin : C'è molta gente che pensa che io sia contro i musei aperti e non contro chi usa i musei aperti come specchietto per… - matteosalvinimi : #Salvini: Grande rispetto per la democrazia americana ma io penso all'Italia. In ogni caso la nostra amicizia con g… - lapierpierina : RT @NicolaPorro: Il #Conte bis giustifica la propria esistenza con il numero delle vittime del #COVID19. Uno scandalo che deve finire ?? @Gc… - cyberpanc : @InMonsterland @LassatemeNpaceD Ai miei studenti, intendevo, anche per mettere in rilievo le contraddizioni che ani… -

Ultime Notizie dalla rete : Come usa Come funziona l'impeachment negli Usa ANSA Nuova Europa Informativa privacy ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali - "Regolamento"

La società Editoriale Domus S.p.A. (nel seguito "Editoriale Domus" o "il Titolare") in qualità di titolare del trattamento La informa di quanto segue sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi ...

Commercio, a un anno dall’accordo Cina e Usa già litigano sui target mancati

«Non è chiaro come i funzionari possano riprendere i contatti - dice He ... mentre le importazioni di greggio USA sono aumentate dell'88%. «Non c'è dubbio che la Cina ha fatto del suo meglio per ...

La società Editoriale Domus S.p.A. (nel seguito "Editoriale Domus" o "il Titolare") in qualità di titolare del trattamento La informa di quanto segue sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi ...«Non è chiaro come i funzionari possano riprendere i contatti - dice He ... mentre le importazioni di greggio USA sono aumentate dell'88%. «Non c'è dubbio che la Cina ha fatto del suo meglio per ...