Calciomercato Milan, per la difesa c’è Odriozola del Real Madrid: il punto della situazione (Di sabato 16 gennaio 2021) La stagione di Calciomercato è ormai cominciata lo scorso 4 gennaio, e le trattative in entrata ed in uscita sono a questo punto quanto mai nel vivo. In particolare al Milan di Stefano Pioli interesserebbe un difensore laterale del Real Madrid, Álvaro Odriozola. Il giocatore si trova a disposizione di una squadra in cui Zinedine L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) La stagione diè ormai cominciata lo scorso 4 gennaio, e le trattative in entrata ed in uscita sono a questoquanto mai nel vivo. In particolare aldi Stefano Pioli interesserebbe un difensore laterale del, Álvaro. Il giocatore si trova a disposizione di una squadra in cui Zinedine L'articolo

DiMarzio : #Milan, si spinge per #Tomori del #Chelsea. Continuano le valutazioni su #Mandzukic | #Calciomercato - SkySport : Milan, Mandzukic idea concreta: contatti con l'agente. Le news di calciomercato - DiMarzio : #Meite, la prima foto con la maglia del #Milan - CampoFattore : #Milan, avanti tutta per Tomori: i dettagli della trattativa?? - CalcioMindset : Non ci sono ancora stati passi avanti decisivi per il passaggio di Tomori al Milan. Ma la trattativa va avanti e la… -