Da domenica 17 gennaio si cambia: tre regioni in zona rossa (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tre regioni passano all'area rossa e 9 in arancione. Si attende nelle prossime ore la firma dell'ordinanza di Roberto Speranza Tre regioni passeranno in area rossa e nove in arancione a partire da domenica 17 gennaio. Come riferisce il Corriere della Sera, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, "sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza". Ordinanza che appunto entrerà in vigore domenica 17 gennaio. La zona rossa riguarderà la provincia autonoma di Bolzano e le regioni Lombardia e Sicilia. In area arancione, invece, ci sono: le regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria ...

