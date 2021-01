Porsche Boxster 25 | serie limitata per i 25 anni della Boxster

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)mostra la25. Parliamovariante in edizioneper festeggiare i 25del modello, ovvero un’auto sportiva a due posti con motore centrale. Basata sulla GTS 4.0 standard, la nuova 718in edizioneè alimentata da un motore “boxer” a sei cilindri orizzontalmente contrapposto da 4,0 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::911 S: di nuovo in strada con più cavalli911 GT2 RS al Goodwood Festival Of Speed (VIDEO) Tesla batte Ferrari, McLaren e ...