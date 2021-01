Chris Hemsworth: la tenera foto per augurare buon compleanno al fratello Liam (Di giovedì 14 gennaio 2021) Chris Hemsworth ha fatto gli auguri di buon compleanno al fratello Liam postando una tenera foto sul suo profilo Instagram e ironizzando sul tempo che passa Chris Hemsworth è un gran tenerone e questa volta ha dimostrato di esserlo in occasione degli auguri di buon compleanno fatti al fratello Liam Hemsworth. Attraverso una foto postata su Instagram, Chris ha ricordato il passato e ne ha approfittato per ironizzare un po' sul tempo che scorre inesorabilmente. Oltre ad aver condiviso la foto ricordo sul suo profilo Instagram, Chris Hemsworth ha fatto gli ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 gennaio 2021)ha fatto gli auguri dialpostando unasul suo profilo Instagram e ironizzando sul tempo che passaè un gran tenerone e questa volta ha dimostrato di esserlo in occasione degli auguri difatti al. Attraverso unapostata su Instagram,ha ricordato il passato e ne ha approfittato per ironizzare un po' sul tempo che scorre inesorabilmente. Oltre ad aver condiviso laricordo sul suo profilo Instagram,ha fatto gli ...

itwasaallyellow : Ma perché non vedo Chris Hemsworth? #dilfparty - Spettrocoli : Okay ma dove sono i miei tre Chris del cuore, Evans, Pine ed Hemsworth? #dilfparty - bestemmiedigigi : @juvecrazia spiace in generale per il genere umano ho sempre il dubbio che chris hemsworth non sia reale ma il frut… - juvecrazia : @bestemmiedigigi Con tutto il rispetto per gli altri due fratelli Hemsworth ma non hanno neanche la metà della bellezza di Chris dai su - GianlucaOdinson : Chris Hemsworth e i suoi muscoli sono pronti per interpretare Hulk Hogan: lo dimostra questa foto… -

Ultime Notizie dalla rete : Chris Hemsworth Chris Hemsworth celebra il compleanno del fratello Liam con una tenera foto ricordo Everyeye Cinema Chris Hemsworth: la tenera foto per augurare buon compleanno al fratello Liam

Chris Hemsworth ha fatto gli auguri di buon compleanno al fratello Liam postando una tenera foto sul suo profilo Instagram e ironizzando sul tempo che passa Chris Hemsworth è un gran tenerone e questa ...

Chris Hemsworth e i suoi muscoli sono pronti per interpretare Hulk Hogan: lo dimostra questa foto

L’attore mostra i bicipiti in una nuova foto: gli serviranno per il film biografico Hulkster Chris Hemsworth mostra i muscoli al mare nella foto della moglie Elsa Pataky. Gli serviranno per interpreta ...

Chris Hemsworth ha fatto gli auguri di buon compleanno al fratello Liam postando una tenera foto sul suo profilo Instagram e ironizzando sul tempo che passa Chris Hemsworth è un gran tenerone e questa ...L’attore mostra i bicipiti in una nuova foto: gli serviranno per il film biografico Hulkster Chris Hemsworth mostra i muscoli al mare nella foto della moglie Elsa Pataky. Gli serviranno per interpreta ...