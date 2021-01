Covid, De Magistris: “Preoccupato per alto tasso di mortalità a Napoli. Saranno mesi difficili, ora serve maggior armonia governo-Regioni” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Sono molto Preoccupato da un dato: il numero dei morti a Napoli in Campania è molto alto e va tracciato con una maggiore attenzione”. Così il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, a margine della presentazione del rimpasto di giunta. Secondo il primo cittadino i decessi “potrebbero essere anche di più” rispetto ai numeri comunicati. “Io credo che gennaio, febbraio e marzo Saranno tre mesi come sapevamo difficili – aggiunge De Magistris – poi l’auspicio è che cominci a divenire efficace il vaccino attraverso le campagne di vaccinazione, che mi auguro proseguano celermente e rapidamente in maniera un po’ più ordinata e organizzata”. Il sindaco conclude: “Oggi c’è bisogno di maggior ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) “Sono moltoda un dato: il numero dei morti ain Campania è moltoe va tracciato con unae attenzione”. Così il sindaco di, Luigi De, a margine della presentazione del rimpasto di giunta. Secondo il primo cittadino i decessi “potrebbero essere anche di più” rispetto ai numeri comunicati. “Io credo che gennaio, febbraio e marzotrecome sapevamo– aggiunge De– poi l’auspicio è che cominci a divenire efficace il vaccino attraverso le campagne di vaccinazione, che mi auguro proseguano celermente e rapidamente in maniera un po’ più ordinata e organizzata”. Il sindaco conclude: “Oggi c’è bisogno di...

