St. Louis Film Critics nominations: Nomadland sei candidature. (Di lunedì 11 gennaio 2021) La St. Louis Film Critics Association (StLFCA) ha rivelato domenica le loro nomination, dove Promising Young Woman di Emerald Fennell e Mank di David Fincher sono in cima alla lista con otto menzioni a testa. Mentre Promising Young Woman e Fennell sono stati entrambi nominati rispettivamente nel miglior Film e nel miglior regista, Mank e Fincher hanno perso entrambe le categorie principali e hanno compensato in quelle tecniche. Quali sono le candidature al St. Louis Film Critics? Miglior Film First Cow I’m Thinking of Ending Things Nomadland Promising Young Woman The Trial of the Chicago 7 Migliore Regia Emerald Fennell, Promising Young WomanLee Isaac Chung, MinariSpike Lee, Da 5 BloodsAaron ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 11 gennaio 2021) La St.Association (StLFCA) ha rivelato domenica le loro nomination, dove Promising Young Woman di Emerald Fennell e Mank di David Fincher sono in cima alla lista con otto menzioni a testa. Mentre Promising Young Woman e Fennell sono stati entrambi nominati rispettivamente nel migliore nel miglior regista, Mank e Fincher hanno perso entrambe le categorie principali e hanno compensato in quelle tecniche. Quali sono leal St.? MigliorFirst Cow I’m Thinking of Ending ThingsPromising Young Woman The Trial of the Chicago 7 Migliore Regia Emerald Fennell, Promising Young WomanLee Isaac Chung, MinariSpike Lee, Da 5 BloodsAaron ...

