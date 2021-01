È gelo al Nord Italia. Temperatura in diminuzione nei prossimi giorni (Di lunedì 11 gennaio 2021) Temperatura minima Italia di oggi.Temperature in calo questa mattina, complice la notte che è divenuta serena in ampi territori, e ha favorito la dispersione di calore. Tale fenomeno atmosferico si chiama irraggiamento notturno. Questo comporta temperature più basse, laddove durante la giornata la colonnina di mercurio non riesce a salire, magari perché il terreno coperto di neve. Si ha l’effetto albedo, che respinge parte del calore solare. Stamattina segnaliamo gelate diffuse sull’area padana occidentale, con la colonnina di mercurio che scende frequentemente a -5°C. Mentre le temperature sono lievemente superiori nel settore orientale padano. C’è il consueto gelo su Alpi e Prealpi. Al Centro Italia la colonnina di mercurio segna 0°C a Pisa San Giusto, ma altrove ci sono valori positivi, ad eccezione dei rilievi ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021)minimadi oggi.Temperature in calo questa mattina, complice la notte che è divenuta serena in ampi territori, e ha favorito la dispersione di calore. Tale fenomeno atmosferico si chiama irraggiamento notturno. Questo comporta temperature più basse, laddove durante la giornata la colonnina di mercurio non riesce a salire, magari perché il terreno coperto di neve. Si ha l’effetto albedo, che respinge parte del calore solare. Stamattina segnaliamo gelate diffuse sull’area padana occidentale, con la colonnina di mercurio che scende frequentemente a -5°C. Mentre le temperature sono lievemente superiori nel settore orientale padano. C’è il consuetosu Alpi e Prealpi. Al Centrola colonnina di mercurio segna 0°C a Pisa San Giusto, ma altrove ci sono valori positivi, ad eccezione dei rilievi ...

Bufera di neve in Giappone: diverse città coperte da metri di neve

La città di Toyama, come anche altri centri al nord del Giappone, sono stati investiti da un'ondata di gelo che ha portato le temperature in picchiata e molta neve.

