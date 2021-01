Chiara Ferragni irriconoscibile: spunta la vecchia foto di famiglia con la madre e le sorelle, l’avete vista? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Chiara Ferragni irriconoscibile: spunta su Instagram la vecchia foto dell’influencer in compagnia della madre Marina e delle sorelle Valentina e Francesca. l’avete già vista? Chiara Ferragni. Fonte: InstagramDopo l’annuncio nelle storie di Instagram a proposito della sua recente caduta, Chiara Ferragni torna a stupire i suoi fan sui social, pubblicando un vecchio scatto di famiglia in cui si mostra da bambina in compagnia della madre Marina e delle sorelle Valentina e Francesca. Nella foto l’influencer è davvero irriconoscibile. l’avete già ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 11 gennaio 2021)su Instagram ladell’influencer in compagnia dellaMarina e delleValentina e Francesca.già. Fonte: InstagramDopo l’annuncio nelle storie di Instagram a proposito della sua recente caduta,torna a stupire i suoi fan sui social, pubblicando un vecchio scatto diin cui si mostra da bambina in compagnia dellaMarina e delleValentina e Francesca. Nellal’influencer è davverogià ...

