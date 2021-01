Cavese-Palermo, Sorrentino: “Il futuro sarà rosa, Boscaglia sa come si vince. Tifosi, ho un messaggio per voi” (Di venerdì 8 gennaio 2021) "Non c'è dubbio, spero che domani vinca la formazione di Boscaglia".Ha esordito così, l'ex portiere di Torino, Chievo e Palermo, Stefano Sorrentino, che intervenuto ai microfoni de 'La Repubblica', ha detto la sua sulla gara contro la Cavese, soffermandosi anche e soprattutto sulla stagione sin qui disputata dai rosanero.Il nuovo Palermo targato Hera Hora: "Il Palermo non c’entra nulla con questa categoria: è ovvio che anche la serie C ha una sua totale dignità, ma l’ambiente e la città devono avere un altro posto nel calcio italiano». Al di là della trasferta di Cava dei Tirreni, e dei tre punti che è legittimo attendersi, la sensazione è questo Palermo possa trovare lo spunto per risalire e giocarsi tutte le sue opportunità con i play-off. È ovvio ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) "Non c'è dubbio, spero che domani vinca la formazione di".Ha esordito così, l'ex portiere di Torino, Chievo e, Stefano, che intervenuto ai microfoni de 'La Repubblica', ha detto la sua sulla gara contro la, soffermandosi anche e soprattutto sulla stagione sin qui disputata dainero.Il nuovotargato Hera Hora: "Ilnon c’entra nulla con questa categoria: è ovvio che anche la serie C ha una sua totale dignità, ma l’ambiente e la città devono avere un altro posto nel calcio italiano». Al di là della trasferta di Cava dei Tirreni, e dei tre punti che è legittimo attendersi, la sensazione è questopossa trovare lo spunto per risalire e giocarsi tutte le sue opportunità con i play-off. È ovvio ...

