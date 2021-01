Unc: “Bene bonus sociali automatici in bolletta, vantaggio per famiglie bisognose” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos/Labitalia) – “Il riconoscimento automatico dei bonus sociali di sconto sulla bolletta senza dover presentare la domanda rappresenta un enorme vantaggio per tutte le persone che rientrano nello stato di bisogno e possono accedervi. Arera infatti stima che in questi anni solo un terzo degli aventi diritto ha presento la domanda per accedere al bonus. Questo per tanti motivi, a cominciare dal sistema farraginoso. Con il nuovo sistema invece le famiglie con l’Isee al di sotto della soglia di riferimento lo riceveranno automaticamente”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Marco Vignola, responsabile energia per l’Unione nazionale consumatori (Unc), commenta la novità, annunciata da Arera, dei bonus sociali di sconto sulla ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos/Labitalia) – “Il riconoscimento automatico deidi sconto sullasenza dover presentare la domanda rappresenta un enormeper tutte le persone che rientrano nello stato di bisogno e possono accedervi. Arera infatti stima che in questi anni solo un terzo degli aventi diritto ha presento la domanda per accedere al. Questo per tanti motivi, a cominciare dal sistema farraginoso. Con il nuovo sistema invece lecon l’Isee al di sotto della soglia di riferimento lo riceveranno automaticamente”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Marco Vignola, responsabile energia per l’Unione nazionale consumatori (Unc), commenta la novità, annunciata da Arera, deidi sconto sulla ...

