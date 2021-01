Rete Vesuviana Arev chiede un’operazione verità sugli sgravi Tari per le imprese turistiche

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Le strutture ricettive dell’areaattendevano di ricevere unoo sulla2020, una boccata d’ossigeno, almeno sul versante delle imposte locali, da parte dei Comuni, Ente territoriale più loro prossimo. “Ciò anche in considerazione del fatto che tali strutture Extra-alberghiere – si legge in una nota – in special modo operanti senza P.iva ma con il Codice Fiscale (queste ultime sono la stragrande maggioranza di quelle operanti sul Territorio vesuviano e regionale, circa 7.000), si sono viste escluse da ogni misura, assunta tanto dal Governo nazionale (quali Ristori, “Bonus Vacanze”, riduzione delle imposte etc.), quanto dalla Giunta regionale (Piano socio-economico n° 1 e n° 2). Il consiglio dei Ministri, peraltro, aveva stanziato apposite somme indirizzate agli Enti locali (c.d. Decreti “Rilancio” ed “Agosto”) tali ...