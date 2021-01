NBA: quattro giocatori positivi al Covid-19 tra gli ultimi 498 testati (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nuovo giro di controlli anti-Covid-19 con quadrupla positività per quanto riguarda la NBA. Il 30 dicembre scorso, infatti, i nuovi esami per rilevare la presenza del coronavirus che sta infestando il pianeta hanno riguardato 498 giocatori e riportato questi esiti. I giocatori coinvolti sono attualmente in isolamento, come previsto dai protocolli: nessuna partita è stata dichiarata in pericolo di non essere svolta. Prosegue, nei fatti, il lavoro della massima lega professionistica americana iniziato all’interno della bolla di Orlando, in Florida, nella quale è finita la stagione 2019-2020. Più che le ultime notizie in materia di Covid-19, però, a far parlare nell’ambiente è stato naturalmente l’assalto di seguaci di Donald Trump all’U.S. Capitol avvenuto ieri, con una pressoché infinita serie di ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nuovo giro di controlli anti--19 con quadruplatà per quanto riguarda la NBA. Il 30 dicembre scorso, infatti, i nuovi esami per rilevare la presenza del coronavirus che sta infestando il pianeta hanno riguardato 498e riportato questi esiti. Icoinvolti sono attualmente in isolamento, come previsto dai protocolli: nessuna partita è stata dichiarata in pericolo di non essere svolta. Prosegue, nei fatti, il lavoro della massima lega professionistica americana iniziato all’interno della bolla di Orlando, in Florida, nella quale è finita la stagione 2019-2020. Più che le ultime notizie in materia di-19, però, a far parlare nell’ambiente è stato naturalmente l’assalto di seguaci di Donald Trump all’U.S. Capitol avvenuto ieri, con una pressoché infinita serie di ...

NBA, Kyle Lowry contro Trump: “Quell’uomo è un criminale”

Molti giocatori NBA hanno reagito all’assalto del congresso USA da parte di alcuni manifestanti pro Donald Trump. Tra questi figura Kyle Lowry. Il giocatore dei Toronto Raptors ha parlato con i gior ...

