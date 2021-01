In Georgia passa il democratico Warnock, è testa a testa per l’altro seggio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dopo la vittoria di novembre, la Georgia potrebbe regalare al presidente eletto Joe Biden anche la maggioranza al Senato. Il testa a testa per i due seggi al ballottaggio ha già dato un vincitore: è il democratico Raphael Warnock, pastore protestante afroamericano (sarebbe il primo senatore di colore della Georgia), a capo della chiesa Ebenezer di Atlanta che fu di Martin Luther King. Ha il 50,4% dei voti contro il 49,6% di Kelly Loeffler, la senatrice repubblicana uscente. Lo scarto è di oltre 35.000 voti. Le reti televisive Msnbc e Cnn hanno confermato la sua vittoria. «Sono onorato della fiducia che mi ha dimostrato la Georgia. Andrò al Senato per lavorare per tutti i Georgiani», ha ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dopo la vittoria di novembre, lapotrebbe regalare al presidente eletto Joe Biden anche la maggioranza al Senato. Ilper i due seggi al ballottaggio ha già dato un vincitore: è ilRaphael, pastore pronte afroamericano (sarebbe il primo senatore di colore della), a capo della chiesa Ebenezer di Atlanta che fu di Martin Luther King. Ha il 50,4% dei voti contro il 49,6% di Kelly Loeffler, la senatrice repubblicana uscente. Lo scarto è di oltre 35.000 voti. Le reti televisive Msnbc e Cnn hanno confermato la sua vittoria. «Sono onorato della fiducia che mi ha dimostrato la. Andrò al Senato per lavorare per tutti ini», ha ...

