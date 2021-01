Puglia: vaccino, superate le diecimila dosi somministrate Lo afferma l'assessore regionale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Puglia abbiamo superato le 10.800 dosi di vaccino anticovid già somministrate. Solo nella giornata di oggi sono state effettuate oltre 4mila vaccinazioni. Sono numeri che danno il senso del grande lavoro portato avanti nelle decine di postazioni impegnate in tutta la regione nelle attività di vaccinazione del personale sanitario e degli ospiti e operatori delle Rsa. Si lavora dalla mattina alla sera per garantire la massima copertura”. Lo comunica l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco. L'articolo Puglia: vaccino, superate le diecimila dosi somministrate <small class="subtitle">Lo afferma l'assessore ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 4 gennaio 2021)abbiamo superato le 10.800dianticovid già. Solo nella giornata di oggi sono state effettuate oltre 4mila vaccinazioni. Sono numeri che danno il senso del grande lavoro portato avanti nelle decine di postazioni impegnate in tutta la regione nelle attività di vaccinazione del personale sanitario e degli ospiti e operatori delle Rsa. Si lavora dalla mattina alla sera per garantire la massima copertura”. Lo comunica l’alla Sanità Pier Luigi Lopalco. L'articolole Lol'...

