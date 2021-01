Lombardia nel caos: la Lega contro Gallera (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non c’è pace nella Regione Lombardia con la vaccinazione che procede a rilento e la Lega che si trova a schierarsi contro Gallera. duomo (web source)La Lombardia si trova al momento nel caos con un’emergenza sanitaria da contagio da Coronavirus da gestire. Uno scenario che appare molto problematico per chi dovrebbe invece garantire la sicurezza nel territorio maggiormente colpito dal virus. I numeri della prima ondata infatti hanno acceso la ‘lampadina‘ sulla situazione sanitaria a Milano e nel resto del territorio regionale. Leggi qui —> Lombardia: coprifuoco e autocertificazione, arriverà anche il lockdown? Leggi qui —> Stop spostamenti: si torna con la ‘linea dura’ Ciò che sta poi accadendo durante la seconda ondata di contagi rende il tutto ... Leggi su kronic (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non c’è pace nella Regionecon la vaccinazione che procede a rilento e lache si trova a schierarsi. duomo (web source)Lasi trova al momento nelcon un’emergenza sanitaria da contagio da Coronavirus da gestire. Uno scenario che appare molto problematico per chi dovrebbe invece garantire la sicurezza nel territorio maggiormente colpito dal virus. I numeri della prima ondata infatti hanno acceso la ‘lampadina‘ sulla situazione sanitaria a Milano e nel resto del territorio regionale. Leggi qui —>: coprifuoco e autocertificazione, arriverà anche il lockdown? Leggi qui —> Stop spostamenti: si torna con la ‘linea dura’ Ciò che sta poi accadendo durante la seconda ondata di contagi rende il tutto ...

SimoneCosimi : Nel Lazio si marcia, oltre il 35% delle dosi della prima tranche è già stato somministrato. Lombardia in coda al 3%… - emergenzavvf : 229 gli interventi effettuati stanotte dai #vigilidelfuoco per i festeggiamenti di Capodanno: 457 in meno rispetto… - emergenzavvf : Continua da Nord a Sud il lavoro dei #vigilidelfuoco per far fronte ai danni causati dal #maltempo. Nelle ultime 24… - Alessan77616441 : RT @Luca__Pagani: Uno studio di Arpa Lombardia e Cnr esclude l'inquinamento come causa della maggiore diffusione del Covid nel Nord Italia.… - drpbrock : Faccio sommessamente notare che in #Lombardia abitano 10 milioni di persone. Se l’obiettivo è di 15.000 dosi di… -