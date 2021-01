“Il suo fidanzato? C’è…”. Barbara D’Urso, ora a parlare è Roberto Alessi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Barbara D’Urso ha più volte detto di non essere fidanzata, di non avere nessuno a parte l’amore immenso per i figli e per il suo pubblico che la segue da anni in maniera fedele. Eppure l’obiettivo di tanti addetti al gossip è quello di trovarla con un uomo. Roberto Alessi, direttore di Novella 200, è sempre molto informato sulle notizie di gossip ha fatto un’ammissione. Dapprima ha ribadito la grande capacità di Barbara D’Urso nel tener incollati allo schermo milioni di italiani. “È una certezza, sempre. Se Canale 5 ha bisogno di coprire una serata ecco che arriva lei”. Anche se sono lontani i tempi del famoso “Facciamo il 22% di share anche senza i fratelli Rodriguez” e delle sfide a colpi di ascolti vinte contro Domenica In prima del ritorno in pompa magna di Mara Venier, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021)ha più volte detto di non essere fidanzata, di non avere nessuno a parte l’amore immenso per i figli e per il suo pubblico che la segue da anni in maniera fedele. Eppure l’obiettivo di tanti addetti al gossip è quello di trovarla con un uomo., direttore di Novella 200, è sempre molto informato sulle notizie di gossip ha fatto un’ammissione. Dapprima ha ribadito la grande capacità dinel tener incollati allo schermo milioni di italiani. “È una certezza, sempre. Se Canale 5 ha bisogno di coprire una serata ecco che arriva lei”. Anche se sono lontani i tempi del famoso “Facciamo il 22% di share anche senza i fratelli Rodriguez” e delle sfide a colpi di ascolti vinte contro Domenica In prima del ritorno in pompa magna di Mara Venier, la ...

