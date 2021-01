I lettori di Tgcom24 scelgono medici e infermieri come persone dell'anno, foto simbolo le bare sui camion a Bergamo (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono i medici e gli infermieri i personaggi simbolo del 2020 secondo i l ettori di Tgcom24 che, nei tradizionali sondaggi di fine anno, non hanno avuto dubbi: il 63% dei votanti ha messo in cima al podio i veri protagonisti di questo anno segnato dal Covid. La foto delle bare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono ie glii personaggidel 2020 secondo i l ettori diche, nei tradizionali sondaggi di fine, non havuto dubbi: il 63% dei votanti ha messo in cima al podio i veri protagonisti di questosegnato dal Covid. La...

SopravviviMi : Per giovani lettori, oggi per Letti a letto @MediasetTgcom24 Get dirty di Gretchen McNeil ( @deagostini_it ) - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: L'Italia sotto la neve, le foto inviate dai lettori di Tgcom24 #neve - AlexSicuro : RT @MediasetTgcom24: L'Italia sotto la neve, le foto inviate dai lettori di Tgcom24 #neve - asiram1308 : RT @MediasetTgcom24: L'Italia sotto la neve, le foto inviate dai lettori di Tgcom24 #neve - PATRIZIA953 : RT @MediasetTgcom24: L'Italia sotto la neve, le foto inviate dai lettori di Tgcom24 #neve -

Ultime Notizie dalla rete : lettori Tgcom24 I lettori di Tgcom24 scelgono medici e infermieri come persone dell'anno, foto simbolo le bare sui camion a Bergamo TGCOM I lettori di Tgcom24 scelgono medici e infermieri come persone dell'anno, foto simbolo le bare sui camion a Bergamo

Sono i medici e gli infermieri i personaggi simbolo del 2020 secondo i lettori di Tgcom24 che, nei tradizionali sondaggi di fine anno, non hanno avuto dubbi: il 63% dei votanti ha messo in cima al pod ...

L'Italia sotto la neve, le foto inviate dai lettori di Tgcom24

Ecco le immagini delle città italiane imbiancate inviate dai lettori di Tgcom24. CLICCA QUI E MANDA LA TUA FOTO ...

Sono i medici e gli infermieri i personaggi simbolo del 2020 secondo i lettori di Tgcom24 che, nei tradizionali sondaggi di fine anno, non hanno avuto dubbi: il 63% dei votanti ha messo in cima al pod ...Ecco le immagini delle città italiane imbiancate inviate dai lettori di Tgcom24. CLICCA QUI E MANDA LA TUA FOTO ...