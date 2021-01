Benevento | tre positivi al COVID | il comunicato della società

(Di sabato 2 gennaio 2021) Ilannuncia latà di tre membri del gruppo squadra al: non si tratta di calciatori. IlIlcomunica latà di tre membri del gruppo squadra al: si tratta di un componente dello staff tecnico e due dello staff medico. «IlCalcio srl comunica che, al rientro dalle vacanze natalizie, sono risultatial Virus Sars19 nelle date del 30 e 31 dicembre e 2 gennaio scorsi, dopo esecuzione di tre cicli di tamponi molecolari, un tesserato dello Staff Tecnico e due dello Staff Medico afferenti al gruppo squadra. Lacomunica, inoltre, attraverso il proprio Staff Medico, che i tesserati in questione sono stati posti ...

