A Roma centinaia di uccelli morti in strada per i botti di Capodanno. Schiantati contro le finestre delle case e i fili dell’alta tensione (Video) (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una distesa di centinaia di uccelli a terra, morti per i botti la notte di Capodanno. È successo nella zona di via Cavour, a Roma, dietro Stazione Termini. I volatili, spaventati e disorientati, cercando di scappare sono finiti Schiantati contro le finestre delle case e i fili dell’alta tensione, morendo. A documentare l’accaduto con le immagini del tappeto di volatili sull’asfalto sono diversi utenti sui social. Tra loro Diego Fenicchia, che nella notte di fine anno ha ripreso le carcasse. “Scusate ma a me è già passata la voglia di festeggiare. centinaia di uccelli morti, via Cavour adesso. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una distesa didia terra,per ila notte di. È successo nella zona di via Cavour, a, dietro Stazione Termini. I volatili, spaventati e disorientati, cercando di scappare sono finitilee i, morendo. A documentare l’accaduto con le immagini del tappeto di volatili sull’asfalto sono diversi utenti sui social. Tra loro Diego Fenicchia, che nella notte di fine anno ha ripreso le carcasse. “Scusate ma a me è già passata la voglia di festeggiare.di, via Cavour adesso. I ...

SkyTG24 : Centinaia di uccelli morti in centro a Roma per i botti di Capodanno - repubblica : Botti di Capodanno, strage di uccelli: centinaia di volatili a terra in centro - marisavillani : RT @SuperErmy: Questo orrore non deve essere più consentito!!! ?????? Roma, centinaia di uccelli morti in strada: schiantati dai botti di Capo… - PellizzariGiano : Roma, centinaia di uccelli morti in strada: schiantati dai botti di Capodanno - Il - LaCarmelitana1 : Roma, uccelli spaventati da botti Capodanno si schiantano su fili alta tensione: morti a centinaia… -