RossiKiraN lascia Bl4Ze e approda ad Asking Questions (per ora solo in prova) (Di giovedì 31 dicembre 2020) RossiKiraN, giocatore di Bl4Ze eSports e vera e propria star di CS:GO, ha deciso di lasciare l’organizzazione e intraprendere una strada diversa. Una perdita notevole per il team indiano, dato che Rossi era senza ombra di dubbio il giocatore di spicco della squadra. Il giocatore ha voluto comunicare la sua scelta tramite un post su Twitter, dove ha annunciato l’addio al team. Sempre su Twitter, Rossi ha rivelato anche il nome del suo nuovo team: si tratta di Asking Questions, un’organizzazione di esports con sede a Singapore. Tuttavia, lo stesso Rossi ha precisato di essersi unito a questo team solo per un periodo di prova, ma non è da escludere che nei prossimi giorni si possa arrivare ad un accordo definitivo. Infine, il giocatore ha voluto ringraziare ... Leggi su esports247 (Di giovedì 31 dicembre 2020), giocatore dieSports e vera e propria star di CS:GO, ha deciso dire l’organizzazione e intraprendere una strada diversa. Una perdita notevole per il team indiano, dato che Rossi era senza ombra di dubbio il giocatore di spicco della squadra. Il giocatore ha voluto comunicare la sua scelta tramite un post su Twitter, dove ha annunciato l’addio al team. Sempre su Twitter, Rossi ha rivelato anche il nome del suo nuovo team: si tratta di, un’organizzazione di esports con sede a Singapore. Tuttavia, lo stesso Rossi ha precisato di essersi unito a questo teamper un periodo di, ma non è da escludere che nei prossimi giorni si possa arrivare ad un accordo definitivo. Infine, il giocatore ha voluto ringraziare ...

esports247_it : RossiKiraN lascia Bl4Ze e approda ad Asking Questions (per ora solo in prova) -