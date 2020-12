Capodanno 2021, le migliori immagini per fare gli auguri su Whatsapp (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nella notte di Capodanno è tradizione scambiarci messaggi di auguri su Whatsapp. Alcune immagini gratuite e molto belle web sourceSiamo arrivati alla fine di questo 2020 che sicuramente resterà impresso nelle nostre vite. Un anno difficile, di tante sofferenze e restrizioni a causa della pandemia da Coronavirus scoppiata nei primi mesi e che continua a complicarci la vita. Non a caso anche stasera, a Capodanno, saremo costretti a passare il cenone solo con i familiari più stretti e vivremo la mezzanotte al chiuso dentro casa: niente feste nei locali, niente brindisi e abbracci nelle piazze delle città e fuochi d’artificio che se ci saranno potranno essere ammirati solo da lontano. Non passerà di moda comunque il classico messaggino di Buon Anno da inviare a un parente, un amico o magari un amore ... Leggi su instanews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nella notte diè tradizione scambiarci messaggi disu. Alcunegratuite e molto belle web sourceSiamo arrivati alla fine di questo 2020 che sicuramente resterà impresso nelle nostre vite. Un anno difficile, di tante sofferenze e restrizioni a causa della pandemia da Coronavirus scoppiata nei primi mesi e che continua a complicarci la vita. Non a caso anche stasera, a, saremo costretti a passare il cenone solo con i familiari più stretti e vivremo la mezzanotte al chiuso dentro casa: niente feste nei locali, niente brindisi e abbracci nelle piazze delle città e fuochi d’artificio che se ci saranno potranno essere ammirati solo da lontano. Non passerà di moda comunque il classico messaggino di Buon Anno da inviare a un parente, un amico o magari un amore ...

