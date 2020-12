Napoli, Osimhen torna in Italia: possibile convocazione contro il Cagliari (Di mercoledì 30 dicembre 2020) S’intravede la luce in fondo al tunnel per Victor Osimhen. L’attaccante dei partenopei, secondo quanto riportato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, nella giornata di domani tornerà in Italia. Il calciatore sta molto meglio e non è esclusa la possibilità di vederlo nell’elenco dei convocati di Gattuso in vista della sfida contro il Cagliari. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) S’intravede la luce in fondo al tunnel per Victor. L’attaccante dei partenopei, secondo quanto riportato da ‘Radio Kiss Kiss’, nella giornata di domani tornerà in. Il calciatore sta molto meglio e non è esclusa la possibilità di vederlo nell’elenco dei convocati di Gattuso in vista della sfidail. SportFace.

