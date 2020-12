Le migliori prime volte di Mario Balotelli (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Con la rete all’esordio col Monza, Balotelli conferma la felice tradizione: il gol al debutto è una specialità per SuperMario Adora i gol rapidi, improvvisi, mentre gli altri ancora si domandano: cosa ne sarà di Balotelli? Lui arriva prima dei giudizi. Lo ha fatto ancora, SuperMario, stavolta ha impiegato quattro minuti per sbloccarsi alla sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Con la rete all’esordio col Monza,conferma la felice tradizione: il gol al debutto è una specialità per SuperAdora i gol rapidi, improvvisi, mentre gli altri ancora si domandano: cosa ne sarà di? Lui arriva prima dei giudizi. Lo ha fatto ancora, Super, stavolta ha impiegato quattro minuti per sbloccarsi alla sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

