Forte scossa di terremoto in Croazia avvertita anche nelle Marche | paura e trepidazione Magnitudo 6 4

ANCONA - scossa di terremoto nelle Marche: è stata avvertita pochi minuti fa intorno alle 12.20 sia in provincia di Ancona che in quella di Pesaro e Urbino con le prime chiamate di diversi cittadini ...

SkyTG24 : Un #terremoto di magnitudo 6.4 è avvenuto in #Croazia ed è stato avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica. La… - RaiNews : Edifici crollati e danni ingenti a Petrinja, epicentro della scossa - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Sicilia - ZanellaGiuseppe : RT @SkyTG24: Un #terremoto di magnitudo 6.4 è avvenuto in #Croazia ed è stato avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica. La forte scoss… - mister_ricci : Si tratta della scossa di #terremoto più forte mai registrata in #Croazia. -