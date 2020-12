Aumento costo revisione auto nel 2021: ecco di quanto (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ci sarà un Aumento costo revisione auto nel 2021, un provvedimento che non farà di certo piacere agli automobilisti. La revisione periodica obbligatoria scatta dopo il primo quadriennio per le nuove vetture, passando poi ad un biennio. La spesa attuale per la manutenzione è di 66,88 euro, che a partire dal 30 gennaio 2021 diventeranno 79,02 euro (l’incremento è di 12,14 euro esatti). L’Aumento costo revisione auto ammonta a più del 20%, un colpo duro da digerire per gli italiani che sempre più spesso si trovano a fare fronte a tasse che non avevano previsto. Per indorare un po’ la pillola, è stato creato il buono ‘Veicolo Sicuri’, pari alla cifra dell’Aumento ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ci sarà unnel, un provvedimento che non farà di certo piacere aglimobilisti. Laperiodica obbligatoria scatta dopo il primo quadriennio per le nuove vetture, passando poi ad un biennio. La spesa attuale per la manutenzione è di 66,88 euro, che a partire dal 30 gennaiodiventeranno 79,02 euro (l’incremento è di 12,14 euro esatti). L’ammonta a più del 20%, un colpo duro da digerire per gli italiani che sempre più spesso si trovano a fare fronte a tasse che non avevano previsto. Per indorare un po’ la pillola, è stato creato il buono ‘Veicolo Sicuri’, pari alla cifra dell’...

