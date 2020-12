Cutrone in partenza: le possibili destinazioni (Di domenica 27 dicembre 2020) Doveva essere la piazza giusta per la sua definitiva esplosione e, invece, l’ esperienza di Patrick Cutrone si è rivelata alquanto deludente. Quasi mai preso in considerazione prima da Iachini e poi da Prandelli, l’attaccante dell’Under 21 lascerà già a gennaio i viola che non lo riscatteranno dal Wolverhampton. Dove andrà Cutrone? Nonostante una stagione da dimenticare, il giocatore continua a godere di una certa considerazione da gran parte della Serie A. Il suo procuratore, Federico Pastorello, ha già allacciato i primi contatti con alcune di esse, in particolare Sampdoria e Parma. I blucerchiati sarebbero stuzzicati non poco dall’idea di regalare al tecnico Ranieri una punta giovane e di prospettiva. Nelle ultime ore, però, si sono fatti sotto i gialloblù, alla ricerca di un un’attaccante visto la sterilità del reparto offensivo, capace di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020) Doveva essere la piazza giusta per la sua definitiva esplosione e, invece, l’ esperienza di Patricksi è rivelata alquanto deludente. Quasi mai preso in considerazione prima da Iachini e poi da Prandelli, l’attaccante dell’Under 21 lascerà già a gennaio i viola che non lo riscatteranno dal Wolverhampton. Dove andrà? Nonostante una stagione da dimenticare, il giocatore continua a godere di una certa considerazione da gran parte della Serie A. Il suo procuratore, Federico Pastorello, ha già allacciato i primi contatti con alcune di esse, in particolare Sampdoria e Parma. I blucerchiati sarebbero stuzzicati non poco dall’idea di regalare al tecnico Ranieri una punta giovane e di prospettiva. Nelle ultime ore, però, si sono fatti sotto i gialloblù, alla ricerca di un un’attaccante visto la sterilità del reparto offensivo, capace di ...

Potrebbe essere Cutrone il rinforzo nuovo per il reparto offensivo di Parma e Sampdoria alla ricerca disperata di un attaccante ...

In partenza almeno 5 giocatori: da Montiel a Lirola e Duncan, occhio ai malumori

IN PARTENZA. Oltre a Eysseric, Saponara e Montiel la società valuterà eventuali malumori di chi ha giocato meno come Lirola, Duncan o lo stesso Kouame, mentre sempre in attacco il primo cambiamento ...

IN PARTENZA. Oltre a Eysseric, Saponara e Montiel la società valuterà eventuali malumori di chi ha giocato meno come Lirola, Duncan o lo stesso Kouame, mentre sempre in attacco il primo cambiamento ...