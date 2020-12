“Coprifuoco”, apre la pubblico la mostra di Corradino Pellecchia (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBaronissi (Sa) – Domenica 27 dicembre alle ore 18:00, apre al pubblico, on line, la mostra Coprifuoco. Reportage per un’insolita antivigilia di Corradino Pellecchia. I venticinque scatti che Corradino Pellecchia, ha realizzato nei giorni precedenti a questo anomalo Natale, testimoniano di un momento fermo della nostra esistenza, del senso coatto che la malattia pandemica, ci costringe a vivere. Documentano i luoghi topici degli incontri cittadini, gli spazi nei quali, da tempo, abbiamo atteso la grande festa dell’anno: sono immagini che specchiano le ansie che avvolgono d’incertezza lo sguardo sul futuro. Il futuro non è più il tempo di una coniugazione, diventa il grigio luogo dell’attesa. La fotografia, come tutte le ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBaronissi (Sa) – Domenica 27 dicembre alle ore 18:00,al, on line, la. Reportage per un’insolita antivigilia di. I venticinque scatti che, ha realizzato nei giorni precedenti a questo anomalo Natale, testimoniano di un momento fermo della nostra esistenza, del senso coatto che la malattia pandemica, ci costringe a vivere. Documentano i luoghi topici degli incontri cittadini, gli spazi nei quali, da tempo, abbiamo atteso la grande festa dell’anno: sono immagini che specchiano le ansie che avvolgono d’incertezza lo sguardo sul futuro. Il futuro non è più il tempo di una coniugazione, diventa il grigio luogo dell’attesa. La fotografia, come tutte le ...

Napoliflash24 : Apre al pubblico, on line, la mostra 'Coprifuoco', il reportage di un'insolita antivigilia - - andpellegrino : Domenica 27 dicembre alle ore 18:00, apre al pubblico, on line, la mostra COPRIFUOCO. Reportage per un’insolita ant… -