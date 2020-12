“In Paradiso si beve il vino”: l’omelia di don Pietro Cesena è virale – VIDEO (Di sabato 26 dicembre 2020) Durante la messa di Natale l’omelia scherzosa di don Pietro Cesena, parroco di Borgotrebbia, non è passata inosservata e ha fatto il giro del web. (screenshot VIDEO)l’omelia di Natale rivolta ai fedeli della chiesa di Borgotrebbia, in provincia di Piacenza, ha lasciato il segno. “Oggi bevete vino buono, perché il vino è segno della vita eterna! In Paradiso, fratelli miei, gli astemi non potranno entrare”, ha detto scherzosamente don Pietro Cesena. Le parole del parroco durante la predica hanno destato gli applausi scroscianti di tutti coloro che erano presenti alla messa, ma non solo. La celebrazione è stata trasmessa in streaming e quel momento non è passato certo inosservato: nel ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 dicembre 2020) Durante la messa di Natalescherzosa di don, parroco di Borgotrebbia, non è passata inosservata e ha fatto il giro del web. (screenshotdi Natale rivolta ai fedeli della chiesa di Borgotrebbia, in provincia di Piacenza, ha lasciato il segno. “Oggitebuono, perché ilè segno della vita eterna! In, fratelli miei, gli astemi non potranno entrare”, ha detto scherzosamente don. Le parole del parroco durante la predica hanno destato gli applausi scroscianti di tutti coloro che erano presenti alla messa, ma non solo. La celebrazione è stata trasmessa in streaming e quel momento non è passato certo inosservato: nel ...

