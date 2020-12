Programmi tv, cosa cambia durante le feste (Di giovedì 24 dicembre 2020) C’è chi va in vacanza e chi tiene compagnia agli spettatori con puntate speciali dei loro show preferiti: con le festività cambia il palinsesto dei Programmi tv, donando quell’atmosfera natalizia che piace tanto al pubblico. Ma cosa cambia rispetto alla normale programmazione? Iniziamo dalle reti Mediaset. A partire dalla settimana di Natale gli affezionati spettatori di Barbara D’Urso e Maria De Filippi dovranno rinunciare ai loro imperdibili appuntamenti in daytime (e in prima serata), che lasciano il posto alle consuete commedie natalizie e non solo. L’ultima puntata dell’anno di Amici 2020 è andata in onda sabato 19 dicembre e farà una pausa più lunga del solito. La produzione ha deciso, infatti, di consentire ai giovani allievi di Amici 2020 di trascorrere le feste insieme alle loro famiglie fino ... Leggi su dilei (Di giovedì 24 dicembre 2020) C’è chi va in vacanza e chi tiene compagnia agli spettatori con puntate speciali dei loro show preferiti: con le festivitàil palinsesto deitv, donando quell’atmosfera natalizia che piace tanto al pubblico. Marispetto alla normale programmazione? Iniziamo dalle reti Mediaset. A partire dalla settimana di Natale gli affezionati spettatori di Barbara D’Urso e Maria De Filippi dovranno rinunciare ai loro imperdibili appuntamenti in daytime (e in prima serata), che lasciano il posto alle consuete commedie natalizie e non solo. L’ultima puntata dell’anno di Amici 2020 è andata in onda sabato 19 dicembre e farà una pausa più lunga del solito. La produzione ha deciso, infatti, di consentire ai giovani allievi di Amici 2020 di trascorrere leinsieme alle loro famiglie fino ...

