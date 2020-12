Il senso della vita | del virus e del dpcm di Natale

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Ricorderete tutti la magistrale scena del tristo mietitore in quel capolavoro di cinema e filosofia che è Monty Python’s Meaning of life. Per chi non l’avesse mai visto – invidia, correte a vederlo – è un film che in capitoli successivi dalla nascita alla morte (e fino a un paradiso davvero paradisiaco) si pone una serie di problemi filosofici, riassumibili nel problema filosofico per eccellenza, ovvero quale sia Il. In una delle scene finali (si tratta di morte, per l’appunto) un’allegra combriccola di benestanti si riunisce a cena in una casa di campagna. Tutto procede allegramente, fino a quando non bussano alla porta. È un uomo dal volto invisibile, incappucciato che reca con sé una falce. Chi sarà mai?!? Di fonte all’incuriosito ospite, egli si qualifica come «Il tristo mietitore». Nello sconcerto generale degli ...