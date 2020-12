Sì | siamo condannati alla terza ondata Walter Ricciardi | «Fermarla è difficile La stretta di Natale è necessaria»

Leggi su open.online

(Di sabato 19 dicembre 2020) Sì,. «Quelle adottate persono misure necessarie ma non credo che per la tempistica saranno sufficienti a fermare la: occorre almeno un mese per invertire la tendenza e re-tracciare i contagi» di Coronavirus. Come hanno fatto Germania e Austria, che «ha fatto una cosa intelligente. Ha detto ai cittadini ‘state a casa’ fino al 16 gennaio e poi ricominciamo a tracciare e blocchiamo sul nascere nuovi focolai». Sono le parole di, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza. «Purtroppo il meccanismo decisionale in Italia sconta dei compromessi», dicenel corso dello speciale Covid19 Domande e ...