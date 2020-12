Real Madrid, Zidane insegna calcio: assist e sponde per i suoi giocatori (Di sabato 19 dicembre 2020) sponde, passaggi precisi e misure perfette. La classe non invecchia e Zinedine Zidane lo sa. Così l'ex fuoriclasse francese, ora tecnico del Real Madrid, ha deciso di rimettersi gli scarpini per allenarsi con i suoi uomini negli uno-due e sulle conclusioni. Con uno sparring partner di questo tipo, non si può proprio sbagliare... ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 19 dicembre 2020), passaggi precisi e misure perfette. La classe non invecchia e Zinedinelo sa. Così l'ex fuoriclasse francese, ora tecnico del, ha deciso di rimettersi gli scarpini per allenarsi con iuomini negli uno-due e sulle conclusioni. Con uno sparring partner di questo tipo, non si può proprio sbagliare... ITA Sport Press.

adisamoney : RT @90sfootball: Roberto Baggio vs Real Madrid, 1998. - yo2_ps : RT @90sfootball: Roberto Baggio vs Real Madrid, 1998. - AllwaysLeeds : RT @90sfootball: Roberto Baggio vs Real Madrid, 1998. - SeguiUltimaVoce : #Real Madrid - #Villaverde è finita #31-0 sul campo, ma fuori il dibattito è ancora aperto: #umiliazione o segno di… - JoanMalagoli : RT @90sfootball: Roberto Baggio vs Real Madrid, 1998. -