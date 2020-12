Campania, De Luca conferma la zona arancione: “Basta poco per rovinarci” (Di sabato 19 dicembre 2020) La Campania non cambia colore e resta in zona arancione fino alla vigilia di Natale, andando controcorrente rispetto alla decisione del governo. (Facebook)Fino a mercoledì 23 dicembre la Campania resta in zona arancione. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Vincenzo De Luca in seguito alla riunione con l’Unità di Crisi svoltasi nel corso della mattinata. confermate dunque tutte le limitazioni già in vigore fino ad oggi, al contrario di quanto stabilito dal governo dopo l’ultimo decreto legge sul Natale. Le nuove disposizioni esposte da Giuseppe Conte in conferenza stampa avrebbero infatti permesso alla Campania di passare alle zone gialle nei giorni precedenti all’istituzione della zona rossa ... Leggi su ck12 (Di sabato 19 dicembre 2020) Lanon cambia colore e resta infino alla vigilia di Natale, andando controcorrente rispetto alla decisione del governo. (Facebook)Fino a mercoledì 23 dicembre laresta in. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Vincenzo Dein seguito alla riunione con l’Unità di Crisi svoltasi nel corso della mattinata.te dunque tutte le limitazioni già in vigore fino ad oggi, al contrario di quanto stabilito dal governo dopo l’ultimo decreto legge sul Natale. Le nuove disposizioni esposte da Giuseppe Conte in conferenza stampa avrebbero infatti permesso alladi passare alle zone gialle nei giorni precedenti all’istituzione dellarossa ...

