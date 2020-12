27 persone dentro a un pub alle 23: chiuso il locale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – Ieri sera intorno alle 23, durante i consueti controlli sul rispetto delle normative a contrasto della diffusione del contagio da Covid-19, pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia locale di Roma Capitale sono intervenute in un locale in pieno Centro Storico: all’interno sono state trovate 27 persone a consumare bevande, nonostante le serrande fossero abbassate. Il titolare del locale, un cittadino di nazionalita’ bulgara di 50 anni, e’ stato sanzionato per violazione delle misure sul contenimento dell’emergenza epidemiologica. Scattato il provvedimento di chiusura dell’attivita’ per 5 giorni. Cosi’ in una nota la Polizia locale di Roma Capitale. Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – Ieri sera intorno23, durante i consueti controlli sul rispetto delle normative a contrasto della diffusione del contagio da Covid-19, pattuglie del I Gruppo Trevi della Poliziadi Roma Capitale sono intervenute in unin pieno Centro Storico: all’interno sono state trovate 27a consumare bevande, nonostante le serrande fossero abbassate. Il titolare del, un cittadino di nazionalita’ bulgara di 50 anni, e’ stato sanzionato per violazione delle misure sul contenimento dell’emergenza epidemiologica. Scattato il provvedimento di chiusura dell’attivita’ per 5 giorni. Cosi’ in una nota la Poliziadi Roma Capitale.

Centro Storico, Polizia Locale interviene in un pub: in tarda serata trovate 27 persone all'interno. Scattata la chiusura

