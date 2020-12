Nuoto, Campionati Italiani invernali oggi: orari, tv, programma, streaming. I big azzurri in gara (Di giovedì 17 dicembre 2020) oggi, giovedì 17 dicembre, si comincia. Prenderanno il via nella piscina di Riccione i Campionati Italiani invernali 2020 di Nuoto, manifestazione utile per ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Dopo il grande caos della pandemia e il rinvio dei Giochi, anche le competizioni sportive hanno avuto un mutamento deciso del quadro. Covid-19 che purtroppo è stato causa di tanti problemi e spiega alcune delle assenze che ci sono in questa rassegna nazionale. Una giornata, comunque, ricca di stelle con soprattutto la sfida nei 100 rana donne tra Benedetta Pilato, Martina Carraro e Arianna Castiglioni che si contenderanno i due posti disponibili in questa specialità a Cinque Cerchi, nonché l’esordio di Federica Pellegrini, che gareggerà nei suoi amati 200 stile libero, reduce ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020), giovedì 17 dicembre, si comincia. Prenderanno il via nella piscina di Riccione i2020 di, manifestazione utile per ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Dopo il grande caos della pandemia e il rinvio dei Giochi, anche le competizioni sportive hanno avuto un mutamento deciso del quadro. Covid-19 che purtroppo è stato causa di tanti problemi e spiega alcune delle assenze che ci sono in questa rassegna nazionale. Una giornata, comunque, ricca di stelle con soprattutto la sfida nei 100 rana donne tra Benedetta Pilato, Martina Carraro e Arianna Castiglioni che si contenderanno i due posti disponibili in questa specialità a Cinque Cerchi, nonché l’esordio di Federica Pellegrini, che gareggerà nei suoi amati 200 stile libero, reduce ...

Nuotomania : DA - Nuotomania : DA - sportface2016 : #Nuoto, al via i campionati assoluti di #Riccione: in palio anche i pass per Tokyo - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #assolutiinvernali2020 #azzurri Campionati d’inverno, obiettivi d’estate (olimpi… - ImpieriFilippo : RT @Nuotomania: DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2020 #AriannaCastiglioni Nuoto, Campionati Italiani Invernali: i favoriti gara per gara e chi pun… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Campionati Nuoto, Campionati Italiani Invernali: i favoriti gara per gara e chi punterà al pass per le Olimpiadi OA Sport Nuoto, Campionati Italiani invernali oggi: orari, tv, programma, streaming. I big azzurri in gara

Oggi, giovedì 17 dicembre, si comincia. Prenderanno il via nella piscina di Riccione i Campionati Italiani invernali 2020 di nuoto, manifestazione utile per ottenere la qualificazione alle Olimpiadi d ...

Nuoto, al via i campionati assoluti Riccione 2020: in palio anche i pass per Tokyo

Nuoto, al via i campionati italiani assoluti di Riccione 2020: in palio anche i pass per Tokyo oltre a tanti titoli nella vasca romagnola ...

Oggi, giovedì 17 dicembre, si comincia. Prenderanno il via nella piscina di Riccione i Campionati Italiani invernali 2020 di nuoto, manifestazione utile per ottenere la qualificazione alle Olimpiadi d ...Nuoto, al via i campionati italiani assoluti di Riccione 2020: in palio anche i pass per Tokyo oltre a tanti titoli nella vasca romagnola ...