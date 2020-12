Thiago Mendes e il fallo che ha infortunato Neymar: minacce di morte a lui e alla famiglia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ha fatto molto discutere l'intervento del centrocampista del Lione Thiago Mendes ai danni del calciatore del Psg Neymar. O'Ney ha avuto la peggio subendo un brutto problema alla caviglia che probabilmente gli farà saltare questa ultima parte dell'anno di stagione. Parlando al Daily Express, il calciatore che ha causato l'infortunio all'asso parigino è voluto tornare sull'argomento scusandosi e non solo.Thiago Mendes e l'infortunio di Neymarcaption id="attachment 1066319" align="alignnone" width="471" Thiago Mendes Neymar (getty images)/caption"Apprezzo il calcio che Neymar sta mostrando e spero che non sia niente di serio", ha detto Thiago Mendes dopo l'infortunio del ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ha fatto molto discutere l'intervento del centrocampista del Lioneai danni del calciatore del Psg. O'Ney ha avuto la peggio subendo un brutto problemacaviglia che probabilmente gli farà saltare questa ultima parte dell'anno di stagione. Parlando al Daily Express, il calciatore che ha causato l'infortunio all'asso parigino è voluto tornare sull'argomento scusandosi e non solo.e l'infortunio dicaption id="attachment 1066319" align="alignnone" width="471"(getty images)/caption"Apprezzo il calcio chesta mostrando e spero che non sia niente di serio", ha dettodopo l'infortunio del ...

ItaSportPress : Thiago Mendes e il fallo che ha infortunato Neymar: minacce di morte a lui e alla famiglia - - somethingleft : Leggo che l'entrata di Thiago Mendes su #Neymar era assassina, idem quella di Schiattarella. Per me sono entrambi c… - cicciopuz : RT @Ale_Rimi: Thiago #Mendes minacciato di morte dopo l'intervento che a #Neymar è costato un grave infortunio alla caviglia in PSG-Lione. - Ale_Rimi : Thiago #Mendes minacciato di morte dopo l'intervento che a #Neymar è costato un grave infortunio alla caviglia in PSG-Lione. - BlunoteWeb : Neymar esce in lacrime dopo il terribile tackle di Thiago Mendes (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Thiago Mendes Thiago Mendes e il fallo che ha infortunato Neymar: minacce di morte a lui e alla famiglia ItaSportPress Thiago Mendes e il fallo che ha infortunato Neymar: minacce di morte a lui e alla famiglia

Ha fatto molto discutere l’intervento del centrocampista del Lione Thiago Mendes ai danni del calciatore del Psg Neymar. O’Ney ha avuto la peggio subendo un brutto problema alla caviglia che probabilm ...

Psg-Lorient, Ligue 1: streaming, pronostici, formazioni

Buone notizie per Neymar, che, dopo essere uscito dal campo tra le lacrime a causa dell’intervento di Thiago Mendes nel match contro la squadra di Rudi Garcia, potrebbe essere disponibile addirittura ...

Ha fatto molto discutere l’intervento del centrocampista del Lione Thiago Mendes ai danni del calciatore del Psg Neymar. O’Ney ha avuto la peggio subendo un brutto problema alla caviglia che probabilm ...Buone notizie per Neymar, che, dopo essere uscito dal campo tra le lacrime a causa dell’intervento di Thiago Mendes nel match contro la squadra di Rudi Garcia, potrebbe essere disponibile addirittura ...