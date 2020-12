Mertens infortunio choc: cosa è successo all’attaccante del Napoli (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo circa 15 minuti di partita, per nel match contro l’Inter. (screenshot video)Drammatico infortunio dopo meno di 15 minuti di gioco nel match tra Inter e Napoli, valido per la giornata numero 12 del campionato di calcio di Serie A TIM. In un’azione di gioco si è fatto male l’attaccante belga del Napoli, Dries Mertens. L’episodio chiave avviene al 12esimo minuto: lancio in area sulla destra per Mertens che crossa in girata. Darmian è molto attento nell’anticipare Lozano. Improvvisamente le telecamere tornano su Mertens. Leggi anche: Juventus-Atalanta 1-1. Freuler risponde a Chiesa: Tabellino e Highlights Le lacrime di Mertens dopo l’infortunio L’attaccante è fermo a terra, molto sofferente. Si è fatto male nel tentativo di ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo circa 15 minuti di partita, per nel match contro l’Inter. (screenshot video)Drammaticodopo meno di 15 minuti di gioco nel match tra Inter e, valido per la giornata numero 12 del campionato di calcio di Serie A TIM. In un’azione di gioco si è fatto male l’attaccante belga del, Dries. L’episodio chiave avviene al 12esimo minuto: lancio in area sulla destra perche crossa in girata. Darmian è molto attento nell’anticipare Lozano. Improvvisamente le telecamere tornano su. Leggi anche: Juventus-Atalanta 1-1. Freuler risponde a Chiesa: Tabellino e Highlights Le lacrime didopo l’L’attaccante è fermo a terra, molto sofferente. Si è fatto male nel tentativo di ...

