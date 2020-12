A Milano si fa la spesa in edicola: l’idea per salvarle dalla chiusura (Di martedì 15 dicembre 2020) Le edicole chiudono. Era già così pre Covid, ma la pandemia ha colpito duro su quel luogo, tipico punto di riferimento per il quartiere. Una vera strage, con tante serrande dei chioschi abbassate senza nemmeno il cartello “vendesi”. Leggi anche › Matrimoni e Coronavirus: crisi nera per i wedding planner anche per il 2021 › Dopo la pandemia: come uscire dalla crisi partendo dal budget quotidiano spesa in edicola: cibo, arte e rapporti umani Arriva da Milano l’iniziativa che intende cambiare in parte la natura di questi posti per rinnovarli e renderli maggiormente fruibili. Il progetto si chiama Quotidiana e permetterà di fare ... Leggi su iodonna (Di martedì 15 dicembre 2020) Le edicole chiudono. Era già così pre Covid, ma la pandemia ha colpito duro su quel luogo, tipico punto di riferimento per il quartiere. Una vera strage, con tante serrande dei chioschi abbassate senza nemmeno il cartello “vendesi”. Leggi anche › Matrimoni e Coronavirus: crisi nera per i wedding planner anche per il 2021 › Dopo la pandemia: come uscirecrisi partendo dal budget quotidianoin: cibo, arte e rapporti umani Arriva dal’iniziativa che intende cambiare in parte la natura di questi posti per rinnovarli e renderli maggiormente fruibili. Il progetto si chiama Quotidiana e permetterà di fare ...

EllieNegriAw : @LTHQItaly @Louis_Tomlinson Cerco almeno due biglietti per la data al fabrique di Milano del 30/08/2021 con spesa massima di 45€ - retailfood : Quotidiana, a Milano la spesa (e non solo) si fa anche in edicola - GiusPecoraro : RT @FPaffy: Tiro fuori la carta per pagare ... mi dice 'No non ce l'abbiamo....'. A Milano un Bar-Pasticceria.... Le commissioni vanno rid… - Nonnadinano : RT @FPaffy: Tiro fuori la carta per pagare ... mi dice 'No non ce l'abbiamo....'. A Milano un Bar-Pasticceria.... Le commissioni vanno rid… - Barabba1 : RT @FPaffy: Tiro fuori la carta per pagare ... mi dice 'No non ce l'abbiamo....'. A Milano un Bar-Pasticceria.... Le commissioni vanno rid… -